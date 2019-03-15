Десятки погибших в результате стрельбы в мечетях в Новой Зеландии (Обновлено)

07:07 (GMT+4) Не менее 27 человек погибли в результате стрельбы, открытой неизвестными в мечетях Аль-Нур и Линвуд Масджид в городе Крайстчерч в Новой Зеландии. Полиция подтвердила задержание одного из стрелков. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает в пятницу на сайте Otago Daily Times.

Сообщается, что в больницы города были доставлены не менее 30 раненых.

06:53 (GMT+4) Не менее девяти человек погибли в результате стрельбы в мечети новозеландского города Крайстчерч, сообщает местный информационный портал Stuff, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По словам очевидцев, стрельбу из автоматического оружия в мечети открыл мужчина в шлеме, очках и куртке армейского образца.

06:37 (GMT+4) Больница в новозеландском городе Крайстчерч, в мечети которого произошла стрельба, готовится принять от 40 до 50 раненых, сообщает местный информационный портал Stuff, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в городскую больницу уже доставлены шесть человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

По данным портала, в больнице было срочно освобождено отделение интенсивной терапии. Власти просят горожан не посещать учреждение без крайней необходимости.

Радиостанция Radio New Zealand сообщала, что стрельбу из автоматического оружия открыл мужчина в шлеме, очках и куртке армейского образца. В момент инцидента в мечети находилось около 300 человек.

К мечети стянуты подразделения вооруженной полиции. Все школы в городе закрыты. Жителей просят оставаться в своих домах.

05:58 (GMT+4) Неизвестный открыл стрельбу в мечети города Крайстчерч на востоке Новой Зеландии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в пятницу сообщила газета New Zealand Herald.

По ее данным, пострадали по меньшей мере шесть человек.

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