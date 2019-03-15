Десятки погибших в результате стрельбы в мечетях в Новой Зеландии (Обновлено)

15 марта 2019 07:07 (UTC+04:00)

07:07 (GMT+4) Не менее 27 человек погибли в результате стрельбы, открытой неизвестными в мечетях Аль-Нур и Линвуд Масджид в городе Крайстчерч в Новой Зеландии. Полиция подтвердила задержание одного из стрелков. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает в пятницу на сайте Otago Daily Times.

Сообщается, что в больницы города были доставлены не менее 30 раненых.

06:53 (GMT+4) Не менее девяти человек погибли в результате стрельбы в мечети новозеландского города Крайстчерч, сообщает местный информационный портал Stuff, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По словам очевидцев, стрельбу из автоматического оружия в мечети открыл мужчина в шлеме, очках и куртке армейского образца.

06:37 (GMT+4) Больница в новозеландском городе Крайстчерч, в мечети которого произошла стрельба, готовится принять от 40 до 50 раненых, сообщает местный информационный портал Stuff, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в городскую больницу уже доставлены шесть человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

По данным портала, в больнице было срочно освобождено отделение интенсивной терапии. Власти просят горожан не посещать учреждение без крайней необходимости.

Радиостанция Radio New Zealand сообщала, что стрельбу из автоматического оружия открыл мужчина в шлеме, очках и куртке армейского образца. В момент инцидента в мечети находилось около 300 человек.

К мечети стянуты подразделения вооруженной полиции. Все школы в городе закрыты. Жителей просят оставаться в своих домах.

05:58 (GMT+4) Неизвестный открыл стрельбу в мечети города Крайстчерч на востоке Новой Зеландии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в пятницу сообщила газета New Zealand Herald.

По ее данным, пострадали по меньшей мере шесть человек.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Очевидцы сообщили о стрельбе еще в одной мечети в Новой Зеландии
Другие страны 07:05
В результате стрельбы в школе в Сан-Паулу погибли девять человек
Другие страны 13 марта 19:35
Reuters: При стрельбе в школе в Бразилии погибли шесть человек
Другие страны 13 марта 17:44
Новозеландские ученые заявили, что нашли эффективный способ поиска жизни на Марсе
Другие страны 13 марта 12:47
Пациент в пражской клинике открыл стрельбу в больничной палате
Европа 9 марта 11:43
На северо-востоке США четыре человека погибли в результате стрельбы
США 19 февраля 03:52
Лента новостей
Очевидцы сообщили о стрельбе еще в одной мечети в Новой Зеландии
Другие страны 07:05
Продажи китайского автопроизводителя SAIC Motor упали на 17%
Китай 06:55
Сянган, Шанхай и Пекин вновь вошли в топ-10 крупнейших финансовых центров
Китай 06:25
Китайская страховая компания Ping An Insurance Group зафиксировала 20,6-процентный рост чистой прибыли
Китай 06:24
В Сирии нашли артефакты времен Римской империи
Арабские страны 06:19
Samsung Galaxy S10 проверили на прочность (ВИДЕО)
В мире 06:04
Ученый рассказал об опасности привычки засыпать с телефоном в руках
В мире 05:34
Toyota намерена инвестировать в США $13 млрд
США 05:21
Израиль атаковал цели в Секторе Газа
Израиль 05:08