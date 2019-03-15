Япония ждет от Китая объяснений в связи с ростом оборонных расходов

Правительство Японии ждет от Китая объяснений в связи с высокими темпами роста оборонных расходов и намерено требовать от Пекина большей прозрачности в этом вопросе. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Токио министр иностранных дел страны Таро Коно, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ежегодно расходы Китая на оборону изрядно возрастают. Высокие темпы роста сохраняются даже несмотря на замедление экономического развития. И нам необходимо приложить совместные усилия для того, чтобы они [расходы] стали более прозрачными", - отметил он.

По словам Коно, от Пекина также нужно напрямую требовать объяснений на этот счет, поскольку такие темпы роста расходов на оборону могут оказать влияние на обстановку в регионе".

В распространенном ранее на сессии Всекитайского собрания народных представителей докладе о работе правительства говорится, что власти КНР планируют в 2019 году увеличить расходы на оборону на 7,5% и довести их до 1,19 трлн юаней (около $177,61 млрд).

По официальным данным, в 2017 году военный бюджет Китая был увеличен на 7% и впервые в истории преодолел отметку в 1 трлн юаней, достигнув 1,044 трлн юаней (около $151,97 млрд). В прошлом году власти КНР увеличили расходы на национальную оборону на 8,1%, до 1,11 трлн юаней (около $175 млрд).

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