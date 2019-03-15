Число жертв стрельбы в Новой Зеландии возросло до 49

Число жертв стрельбы в мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии достигло 49. Об этом в пятницу сообщил комиссар новозеландской полиции Майк Буш, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Общее число людей, погибших в результате этого чудовищного события, составляет 49 человек", - заявил он в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте газеты NZ Herald.

По словам комиссара полиции, 41 человек был убит в мечети Аль-Нур, еще семь - в мечети Линвуд. Он также сообщил, что один пострадавший скончался в больнице.

Ранее премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала нападение терактом.

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