Мешки с человеческими останками нашли в канализации в Мексике

15 марта 2019 23:31 (UTC+04:00)

Почти два десятка пластиковых пакетов с человеческими останками найдены правоохранительными органами в мексиканском штате Халиско, сообщает прокуратура штата, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сотрудникам прокуратуры… удалось найти 19 пластиковых мешков, в которых предполагается наличие погибших людей, в канале сточных вод в муниципалитете Икстлауакан-де-лос-Мембрильос", – говорится в коммюнике ведомства.

По факту обнаружения останков открыто расследование.

Штат Халиско давно считается неблагополучным по части активности организованной преступности. Картель "Халиско - Новое поколение" борется за контроль над наркотрафиком в этом штате.

В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, вызванная во многом противоборством картелей за контроль над транзитом кокаина в США. В 2018 году в Мексике было отмечено рекордное число убийств - министерство безопасности сообщало о более чем 33,34 тысячи. Этот показатель побил рекорд 2017 года (31,2 тысячи убийств).

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