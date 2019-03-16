В Бразилии создали новый экспресс-тест на определение вируса Зика

16 марта 2019 12:33 (UTC+04:00)

Биохимик Северину Джефферсон с коллегами из научно-исследовательского объединения имени Освалдо Круза при министерстве здравоохранения Бразилии испытал новый экспресс-тест на определение вируса Зика. Сообщение об этом размещено на сайте организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Моя мысль заключалась в том, чтобы можно было ловить комаров в естественных условиях - например, посреди тропического леса - и там же на месте получать результаты исследования", - рассказал ученый о своей работе, результаты которой опубликовал журнал Nature.

На практике новый тест выглядит следующим образом: пойманный комар помещается в сосуд со специальным реагентом. По его цвету через 20-40 минут специалисты определяют результаты. Желтый цвет обозначает наличие вируса, оранжевый - его отсутствие. Всего таким образом были проведены тесты на 60 комарах, зараженных как в лабораторных условиях, так и в естественной среде вирусами Зика и чикунгунья, а также лихорадкой денге и желтой лихорадкой.

Как утверждает ученый, новый способ выявления заболевания более эффективен и экономичен по сравнению с практикуемыми сейчас методами. Стоимость одного подобного исследования, как отмечается, примерно в 40 раз ниже традиционного и составляет 1 реал (около 17 рублей). Время получения результата сократилось с пяти часов до менее одного часа.

Впервые вирус Зика был выявлен в 1947 году в Уганде, его переносчиком является комар Aedes aegypti. Вспышки заболевания зарегистрированы в Азии, Африке, Южной и Северной Америке, а также в Тихоокеанском регионе. Зафиксированы случаи передачи инфекции половым путем. К клиническим признакам лихорадки, вызываемой этим вирусом, относятся повышение температуры, озноб, головные боли, боли в мышцах и суставах.

В конце ноября 2015 года в министерстве здравоохранения Бразилии подтвердили, что заражение вирусом Зика в период беременности вызывает у ребенка микроцефалию - врожденный дефект, который заключается в значительном уменьшении размера черепа и сопровождается умственной отсталостью, невротическими отклонениями, нарушениями слуха и зрения.

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