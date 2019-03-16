СМИ: На Окинаве прошла многотысячная акция протеста против переноса базы США

По меньшей мере 10 тыс. человек в городе Наха (административный центр южной префектуры Окинава) приняли участие в акции протеста против переноса американской авиабазы Футэмма в пределах Окинавы. Об этом сообщил в субботу телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Участники акции заявили о необходимости прекратить строительные работы в бухте Хэноко, куда планируется передислоцировать военный объект из густонаселенного города Гинован. Они также приняли резолюцию с требованием к правительству Японии уважать результаты состоявшегося недавно на Окинаве референдума по вопросу переноса базы. В нем большинство жителей префектуры высказались против действий центральных властей страны.

В демонстрации также принял участие заместитель губернатора Окинавы Киитиро Дзяхана. Он, в частности, обещал, что администрация префектуры продолжит прилагать все усилия для того, чтобы достичь приемлемого решения по вопросу переноса Футэммы. Замгубернатора также обвинил министра обороны Японии Такэси Иваю в том, что тот якобы не считает Окинаву территорией страны, поскольку никакой значимой реакции на референдум со стороны ведомства не последовало.

Переговоры об авиабазе Футэмма идут с 1996 года, когда Япония и США договорились перевести этот объект из города Гинован, где полеты американских вертолетов сопровождались постоянными инцидентами и создавали реальную угрозу безопасности местных жителей. В 1999 году было решено передислоцировать авиабазу в район Хэноко на севере Окинавы и разместить частично на насыпных островах. В 2013 году после долгих переговоров власти самой южной префектуры согласились с началом этих работ, однако в 2015 году бывший тогда губернатором Окинавы Такэси Онага отменил это решение и потребовал убрать американскую базу за пределы префектуры.

Губернатор проиграл серию судебных разбирательств по этому поводу, однако упорно запрещал начало работ по переносу базы. В разгар этих событий Онага скончался, однако избранный 30 сентября прошлого года на его место оппозиционер Дэнни Тамаки также заявил, что будет добиваться вывода американского объекта с Окинавы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.