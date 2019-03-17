MI5 изучает "манифест" стрелка, обвиняемого в нападении на мечети в Крайстчерче

17 марта 2019 06:59 (UTC+04:00)

Британская контрразведка MI5 изучает 87-страничный "манифест", опубликованный в соцсетях австралийцем Брентоном Таррантом, который обвиняется в нападении на мечети в новозеландском Крайстчерче и убийстве десятков человек. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом говорится в статье, опубликованной газетой The Times.

По данным издания, спецслужба изучает связи, которые могли быть у Тарранта в Великобритании, поскольку его "манифест" содержит призыв к убийству мэра Лондона мусульманина Садика Хана. Как ранее сообщала газета The New Zealand Herald, в списке "высокопоставленных врагов", упомянутых в "манифесте" стрелка, были также канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Турции Тайип Эрдоган. На одну из обойм к оружию стрелка была также нанесена надпись "За Ротерем", отсылающая к скандалу с бандой педофилов пакистанского происхождения, много лет орудовавшей в английском городке Ротереме.

В пятницу премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о том, что Соединенное Королевство после случившегося готово оказать Новой Зеландии любую необходимую помощь, в том числе в расследовании теракта.

В связи с произошедшим в Новой Зеландии Скотленд-Ярд, в свою очередь, сообщил о том, что усилит полицейское патрулирование у лондонских мечетей и распространит среди представителей различных религиозных общин рекомендации по обеспечению должных мер безопасности и реагированию на чрезвычайные ситуации. Позднее глава контртеррористического подразделения лондонской полиции Нил Басу добавил, что несмотря на то, что связи между произошедшим в Крайстчерче и картиной угроз в Великобритании пока не прослеживаются, данные меры еще какое-то время будут приниматься правоохранителями по всей стране. Он также призвал представителей общественности проявлять бдительность, а также воздержаться от распространения в соцсетях видеоматериалов, на которых запечатлен теракт.

Брентон Таррант был арестован 15 марта по обвинению в убийстве во время нападения на две мечети в новозеландском Крайстчерче, где на тот момент находились сотни людей. В результате нападения с применением огнестрельного оружия погибли, по последним данным, 49 человек, еще 48 раненых были доставлены в больницы.

По обвинению в атаке на выходе из мечети были задержаны двое мужчин и одна женщина. 28-летний австралиец Брентон Харрис Таррант был заключен под стражу до 5 апреля, двое других пока находятся в СИЗО.

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