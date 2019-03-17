Число жертв нападения на мечети в Новой Зеландии достигло 50

Число погибших в результате нападения на две мечети в новозеландском городе Крайстчерч возросло до 50. Об этом сообщил в воскресенье комиссар полиции страны Майк Буш, передаёт Trend со ссылкой на ТАСС.

"Число людей, погибших в этом ужасном происшествии, теперь выросло до 50", - сказал он на пресс-конференции. По его словам, раненых на данный момент также 50. Ранее сообщалось о 49 погибших.

В пятницу, 15 марта, вооруженные люди ворвались в мечети Аль-Нур и Линвуд в Крайстчерче, где на тот момент находились сотни людей, и устроили стрельбу. По обвинению в атаке арестованы три человека.

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