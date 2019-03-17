Число жертв нападения на мечети в Новой Зеландии достигло 50

17 марта 2019 07:38 (UTC+04:00)

Число погибших в результате нападения на две мечети в новозеландском городе Крайстчерч возросло до 50. Об этом сообщил в воскресенье комиссар полиции страны Майк Буш, передаёт Trend со ссылкой на ТАСС.

"Число людей, погибших в этом ужасном происшествии, теперь выросло до 50", - сказал он на пресс-конференции. По его словам, раненых на данный момент также 50. Ранее сообщалось о 49 погибших.

В пятницу, 15 марта, вооруженные люди ворвались в мечети Аль-Нур и Линвуд в Крайстчерче, где на тот момент находились сотни людей, и устроили стрельбу. По обвинению в атаке арестованы три человека.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
MI5 изучает "манифест" стрелка, обвиняемого в нападении на мечети в Крайстчерче
Другие страны 06:59
Очевидец теракта в Новой Зеландии рассказал, как пытался остановить стрелка
Другие страны 00:42
Премьер Новой Зеландии посетила Крайстчерч, где произошел теракт в мечетях
Другие страны 16 марта 15:59
Айя-София не будет функционировать как мечеть - Эрдоган
Турция 16 марта 14:51
Турция готова помочь Новой Зеландии в борьбе с террором - вице-президент
Турция 16 марта 13:22
Новозеландского стрелка оставили под стражей до 5 апреля
Другие страны 16 марта 03:21
Лента новостей
Назван наиболее вероятный победитель "Евровидения-2019" (ВИДЕО)
Культура 07:20
MI5 изучает "манифест" стрелка, обвиняемого в нападении на мечети в Крайстчерче
Другие страны 06:59
Huawei создаст виртуальную онлайн-копию Запретного города
Бизнес 06:34
Названы даты премьеры всех серий финального сезона "Игры Престолов"
Культура 06:11
Чапутова и Шефчович проходят во второй тур выборов президента Словакии
Европа 04:59
Reuters: жертвами наводнений в Индонезии стали 42 человека
Другие страны 04:52
"Манчестер Юнайтед" проиграл "Вулверхэмптону" и вылетел из Кубка Англии по футболу (ВИДЕО)
Спорт 03:56
Президент Сербии выступит с обращением к народу в связи с беспорядками в столице
Европа 03:15
"Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Суонси" в 1/4 финала Кубка Англии по футболу (ВИДЕО)
Спорт 02:52