Япония создаст малозаметную крылатую ракету с дальностью действия 400 км

17 марта 2019 08:46 (UTC+04:00)

Министерство обороны Японии решило приступить к созданию крылатой ракеты большой дальности действия, предназначенной для запуска вне зоны поражения ПВО предполагаемого противника. Как сообщила в воскресенье газета Yomiuri Shimbun, это будет первая подобная разработка в стране, передаёт Trend со ссылкой на ТАСС.

Речь идет о ракете воздушного базирования, с помощью которой можно атаковать вражеские корабли в случае непосредственной угрозы территории Японии. Она будет создана на базе сверхзвуковой крылатой ракеты ASM3, разработка которой завершилась в 2017 году. Ее скорость равна трем числам Маха, а радиус действия составляет порядка 200 км.

Однако ее эффективность была поставлена под сомнение в том числе из-за растущих оборонных возможностей Китая. В связи с этим она не попала в план закупок для нужд Сил самообороны Японии на 2018 и 2019 год. Японское оборонное ведомство рассчитывает улучшить скоростные характеристики этой ракеты, а также увеличить дальность в два раза. Средства на разработку, как ожидается, будут заложены в бюджет на 2020 год.

Принятие на вооружение таких ракет, обладающих атакующим потенциалом, может не соответствовать "мирной" конституции страны. Однако японское правительство в последнее время придерживается мнения, что обладание подобного рода наступательными вооружениями не противоречит положениям основного закона, если связано с самообороной. Кроме того, пункт о развитии крылатых ракет собственной разработки был включен в новый план оборонной политики Японии, одобренный в конце 2018 года.

Согласно проекту бюджета на 2019 финансовый год (1 апреля 2019 - 31 марта 2020 года), расходы на оборону в Японии увеличатся примерно на 1,3% по сравнению с текущим финансовым годом и составят рекордные 5,3 трлн иен ($47,5 млрд по текущему курсу). Оборонные ассигнования предполагается повысить в Японии уже седьмой год подряд, хотя они и остаются пока в районе 1% ВВП. Проект бюджета, в частности, предусматривает расходы на предстоящее размещение в Японии двух наземных комплексов ПРО американского производства Aegis Ashore и запланированное переоборудование вертолетоносца "Идзумо" в легкий авианосец.

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