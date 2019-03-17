Аргентина закрыла воздушное пространство для самолетов Boeing 737 MAX

Национальное управление гражданской авиации Аргентины ввело запрет на полеты самолетов Boeing 737 MAX в воздушном пространстве страны. Соответствующее постановление было обнародовано в субботу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В связи с известными событиями была поставлена под сомнение безопасность самолетов марки Boeing 737-8 MAX и 737-9 MAX", - отмечается в документе.

Управление запретило эксплуатацию этих лайнеров "всеми авиалиниями, зарегистрированными в Аргентине" и их полеты "над всей территорией" страны. Как говорится в постановлении, запрет будет действовать до тех пор, пока "расследование недавнего происшествия с самолетом этой модели не предоставит оснований для отмены меры".

10 марта самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии, в результате этого погибли 157 человек. Крушение самолета аналогичной модели произошло 29 октября прошлого года в Индонезии, тогда погибли 189 человек. После катастрофы в Эфиопии многие страны мира, включая Россию, США, государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX.

Компания Boeing выразила уверенность в безопасности самолетов этой серии, однако заявила, что понимает решение регуляторов приостановить полеты.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.