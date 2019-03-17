Число жертв наводнений в Индонезии возросло до 63

17 марта 2019 11:23 (UTC+04:00)

Число погибших в результате наводнений в провинции Папуа увеличилось до 63. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителя местной поисково-спасательной службы.

Ранее сообщалось о 42 жертвах и 21 пострадавшем.

По данным агентства, десятки людей числятся пропавшими без вести.

Ливневые дожди, которые вызвали наводнения, начались вблизи провинциальной столицы Джаяпуры в субботу. Как сообщало агентство Reuters, из-за удара стихии повреждены по меньшей мере девять домов и два моста.

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