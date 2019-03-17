Более 10 боевиков "Талибан" уничтожены на севере Афганистана

По меньшей мере 11 боевиков радикального движения "Талибан" были ликвидированы в ходе операции афганских сил специального назначения и авиаударов в провинции Кундуз на севере Афганистана. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в воскресенье агентство Khaama Press.

"Подразделения афганского спецназа провели операцию в районе Чарах Дарах, в результате которой были убиты 11 боевиков движения "Талибан", еще два получили ранения", - сообщил собеседник. По тем же данным, в ходе рейда были уничтожены два пояса со взрывчаткой, 15 самодельных взрывных устройств, около 45 кг взрывчатки и тайник с оружием.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.