Более 10 боевиков "Талибан" уничтожены на севере Афганистана

17 марта 2019 18:43 (UTC+04:00)

По меньшей мере 11 боевиков радикального движения "Талибан" были ликвидированы в ходе операции афганских сил специального назначения и авиаударов в провинции Кундуз на севере Афганистана. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в воскресенье агентство Khaama Press.

"Подразделения афганского спецназа провели операцию в районе Чарах Дарах, в результате которой были убиты 11 боевиков движения "Талибан", еще два получили ранения", - сообщил собеседник. По тем же данным, в ходе рейда были уничтожены два пояса со взрывчаткой, 15 самодельных взрывных устройств, около 45 кг взрывчатки и тайник с оружием.

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