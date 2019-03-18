Афганские военные ликвидировали пятерых боевиков ИГ на востоке страны

По меньшей мере пять боевиков "ИГ в Хорасане" (ответвлением террористической организации "Исламское государство") ликвидированы в результате авиаудара в провинции Нангархар на востоке Афганистана. Об этом в воскресенье сообщило агентство The Khaama Press со ссылкой на военных, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, удар был нанесен по позициям боевиков в районе Ходжани. "Среди убитых был [обнаружен полевой] командир группы, идентифицированный как Катиб Ур Рехман", - отметили военные.

Как отмечает The Khaama Press, провинция Нангархар относится к числу относительно спокойных регионов на востоке Афганистана. Наряду с этим различные радикальные и террористические группировки активно действуют в некоторых отдаленных районах провинции и предпринимают попытки нападений на государственные учреждения и военные объекты.

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