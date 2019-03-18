"Интер" победил "Милан" в дерби чемпионата Италии по футболу

18 марта 2019 03:30 (UTC+04:00)

Футболисты "Интера" победили "Милан" со счетом 3:2 в гостевом матче 28-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла на стадионе "Сан-Сиро", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей голы забили Матиас Весино (3-я минута), Стефан де Врей (51) и Лаутаро Мартинес (67, с пенальти). У проигравших отличились Тьемуэ Бакайоко (57) и Матео Муссакио (71).

"Интер" продлил свою беспроигрышную серию в миланском дерби в чемпионате страны до шести матчей, последний раз "Милан" побеждал 31 января 2016 года (3:0). Всего команды провели между собой 181 матч, "Интер" одержал 67 побед, "Милан" выиграл в 57 матчах, еще 57 встреч завершились ничейным результатом.

"Интер" поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 53 очка после 28 матчей. "Милан" опустился на четвертую строчку, имея в активе 51 очко после 28 встреч.

В следующем матче 31 марта "Интер" на домашнем поле сыграет с римским "Лацио", "Милан" днем ранее сыграет на выезде с "Сампдорией" из Генуи.

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