Австралия снизит квоты на квалифицированных мигрантов

Федеральное правительство Австралии намерено снизить максимальную ежегодную квоту на прием квалифицированных мигрантов со 160 тыс. до 130 тыс. человек в год. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом сообщает во вторник издание The Sydney Morning Herald.

Как ожидается, также будет узаконено ограничение для квалифицированных мигрантов на проживание первые пять лет в городах Сидней и Мельбурн (административные центры штатов Новый Южный Уэльс и Виктория). Правительство Австралии одобрило соответствующий пакет изменений в национальное миграционное законодательство.

"Управление ростом населения страны - это политическая задача нашего правительства, и мы будем ее последовательно решать. Частью этого решения является создание миграционной программы, удовлетворяющей потребности нашей экономики и учитывающей нужды регионов и потенциал наших городов", - отметил премьер-министр страны Скотт Моррисон во время выступления в торговой палате Австралии в Мельбурне.

Ожидается, что ограничение на проживание в Сиднее и Мельбурне коснется также студентов, прибывающих в Австралию для обучения в вузах или повышения квалификации. Им придется выбирать учебные заведения в других городах страны. Лишь после пятилетнего периода, если программа обучения будет продолжаться, они смогут выбрать в качестве места обучения Мельбурн или Сидней.

Число постоянных мигрантов в Австралии в течение последних четырех лет законодательно было ограничено планкой в 190 тыс. человек в год, однако с 2017 года страна принимала не более 160 тыс. В 2018 году по различным миграционным программам в страну въехали всего 112 тыс. человек. Ранее Моррисон неоднократно заявлял, что его правительство намерено и в дальнейшем сокращать квоты на прием мигрантов, а также предпринять ряд усилий для более равномерного распределения миграционного потока по стране.

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