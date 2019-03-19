Более 600 жителей ДР Конго умерли с июля от лихорадки Эбола

Число жителей Демократической Республики Конго (ДРК), умерших с конца июля прошлого года от болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ), превысило 600 человек. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом сообщило в ночь на вторник в Twitter министерство здравоохранения африканской страны.

"Ситуация на понедельник, 18 марта 2019 года: всего 960 случаев [заболевания], в том числе 895 подтвержденных и 65 вероятных, - сказано в сообщении. - Умерли 603 человека, 314 выздоровели". Расследуются 172 подозрительных случая.

18 марта выявлены девять заболевших и пять умерших, два человека выздоровели. С 8 августа вакцинацию прошли 89 173 человека.

На пресс-конференции в Женеве 14 марта генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ВОЗ намерена покончить с Эболой в ДРК в течение ближайших шести месяцев. По сравнению с январем заболеваемость снизилась с 50 до 25 случаев в неделю, сказал он.

Эбола передается людям от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются внезапная лихорадка, мышечные боли, головная боль и боль в горле. За этим следуют рвота, диарея, сыпь, нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях - внутренние и внешние кровотечения.

Нынешняя вспышка БВВЭ в ДРК уже десятая. 28 июля органы здравоохранения провинции Северное Киву проинформировали министерство здравоохранения страны о вызвавших подозрения заболеваниях и смертях в районе Мангина. Дальнейшие исследования подтвердили, что речь идет об особо опасном заирском штамме вируса. В ходе прежних эпидемий БВВЭ отмечалась летальность от 25% до 90%.

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