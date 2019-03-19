Паэлья может стать нематериальным культурным наследием человечества

Власти испанской Валенсии, в рамках комиссии по туризму, планируют подать заявку на включение паэльи в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщает Valencia Extra.

Советник по экономике и туризму Валенсии Сандра Гомес сообщила, что на этой неделе состоялось первое совещание с экспертами под руководством Совета по экономическому и туристическому развитию Валенсии. В комиссию вошли представители университетов региона, организаций, поддерживающих туризм, владельцы гостиничного и ресторанного бизнеса.

"Мы собираемся начать работать над тем, чтобы этот валенсийский рецепт был признан нематериальным наследием человечества, - сказала Гомес. - Паэлья заслуживает такого признания". Популярность блюда вышла за пределы Валенсии, за границы Испании, оно стало популярным во всем мире, подчеркнула она.

Паэлья объединяет в себе традиции гостеприимства, завоевывает место в международном календаре. Так, 20 сентября отмечается Международный день паэльи, пишет издание.

Сандра Гомес напомнила, что уже есть блюда, которые получили международное признание и вошли в список ЮНЕСКО: например, кухня Малави, арабский кофе, традиция приготовления и распространения долмы в Азербайджане.

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