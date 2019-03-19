Парламент Гаити выступил за отставку премьера и правительства страны

19 марта 2019 06:49 (UTC+04:00)

Палата депутатов Гаити проголосовала в понедельник за отставку премьера страны Жан- Анри Сеана и всего кабинета министров. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС oб этом сообщает новостной портал Haiti Libre.

По его данным, за сложение полномочий председателя правительства выступили 93 депутата, шесть - против, трое воздержались. "Уведомление о решении парламента будет направлено президенту республики. Новый премьер-министр должен быть назначен в результате консультаций между главой государства и парламентом", - приводит портал слова спикера Палаты депутатов Гари Бодо.

Причиной негативной оценки деятельности премьера стала его неспособность улучшить жилищные условия и экономическое положение населения в течение шести месяцев с момента назначения на пост.

Гаити, население которого составляет около 10,6 млн человек, - беднейшее государство Западного полушария. В начале февраля в республике начались массовые акции протеста, их участники требуют отставки президента Жовенеля Моиза, винят власти в росте инфляции, коррумпированности чиновников и общем ухудшении экономической ситуации в стране.

14 февраля в Порт-о-Пренсе произошли первые столкновения протестующих и полиции. Как сообщила межамериканская комиссия по правам человека при Организации американских государств, всего с начала акций протеста погибли 26 человек, еще 77 пострадали.

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