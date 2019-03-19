Число жертв прорыва дамбы в Бразилии увеличилось до 207

19 марта 2019 18:13 (UTC+04:00)

Число погибших в результате прорыва дамбы компании Vale в бразильском штате Минас-Жерайс возросло до 207, сообщает портал G1 со ссылкой на силы гражданской обороны штата, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 200 погибших.

По последним данным, пропавшими без вести числятся 101 человек.

Прорыв плотины компании Vale в районе муниципалитета Брумадинью произошел 25 января, потоки грязи накрыли административные здания компании Vale и жилые дома. Поисково-спасательные работы продолжаются.

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