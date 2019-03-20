Аргентина начинает экспорт меда в Китай

20 марта 2019 04:25 (UTC+04:00)

Аргентина, входящая в первую тройку мировых производителей меда, начинает экспорт этой продукции в Китай, сообщило Министерство агроиндустрии латиноамериканской страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Во вторник был подписан протокол, разрешающий поставки меда в КНР. Он был подписан после проверок, проведенных китайскими специалистами в отношении аргентинских производителей.

"Мед Аргентины имеет признание на международном уровне за его качество. Сегодня наша страна является вторым экспортером после Китаем и третьим мировым производителем. Аргентина экспортировала более 70 000 тонн на общую сумму 175 миллионов долларов в течение 2018 года. Экспорт осуществляется в 30 стран, среди них США (48,37%) - наш главный покупатель, затем Германия (25.4%), и Япония (6.3%)", -отметили в министерстве.

В секторе пчеловодства Аргентины занято более 100 000 человек, работает более 11 000 производителей.

"Китай является крупнейшим производителем меда и активным участником на международном рынке, но важность продажи в эту страну заключается в том, что существует сегмент около 300 миллионов человек, которые приобретают импортный мед высокой стоимости, и в этом Аргентина имеет огромный потенциал роста", - пояснили в министерстве.

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