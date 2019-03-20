Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано в Индонезии

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в среду у берегов острова Хальмахера. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила сейсмологическая служба обсерватории Гонконга.

Эпицентр подземных толчков был выявлен в акватории Тихого океана на расстоянии в 400 км северо-восточнее города Манадо (население 452 тыс. жителей, находится на острове Сулавеси). Глубина залегания очага не приводится.

Данных о жертвах, разрушениях, а также угрозе цунами не поступало.

Индонезия окружена так называемым Тихоокеанским огненным кольцом - цепью сейсмически активных зон и вулканов, в том числе подводных, протянувшихся от берегов Мексики до Новой Зеландии. Этот регион подвержен частым землетрясениям.

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