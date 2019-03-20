Культурное наследие человечества: Как отмечают уникальный праздник Новруз (ФОТО)

АМИ Trend представляет читателям статью чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Беларуси Латифа Гандилова, размещенную на сайте sb.by.

В преддверии Новруза — праздника, символизирующего обновление и приход весны, — представители народов Востока, живущие в белорусской столице, устроили настоящее торжество. Свою национальную культуру на празднике представляли 9 стран. Организаторами торжественного мероприятия выступили представители посольств Азербайджана, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана.

Примечательно, что Новруз органично вписался в культурную жизнь белорусской столицы. Ведь в его основе лежат ценности, важные для всех народов. А как известно, в Беларуси в мире и согласии живут представители более 140 национальностей. Посол Узбекистана в Беларуси Насирджан Юсупов признался, что это один из его любимых праздников:

— В День равноденствия количество часов в светлом времени суток по сравнению с темным увеличи-вается, что символизирует победу добра над злом. В этом году мы отмечаем Новруз вместе с белорусами. И это замечательно, ведь если праздник у твоих друзей, значит, праздник и у тебя. Традиционные национальные костюмы, блюда и предметы искусства, концертная программа — Новруз прошел ярко и весело. Посол Казахстана в Беларуси Ермухамет Ертысбаев отметил, что белорусская земля очень гостеприимная. Он пожелал гражданам наших стран единства, дружбы, уверенности в завтрашнем дне.

К слову, национальные песни и танцы, другие творческие номера иностранных гостей стали прекрасным началом весеннего обновления. Так пусть, как любят повторять представители восточных народов, каждый день будет, как Новруз.

В 2009 году ЮНЕСКО включило праздник Новруз в Репрезентативный список культурного наследия человечества как культурную традицию многих народов, знаменующую первый день весны и обновление природы. 23 февраля 2010 года Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла резолюцию «Международный день Новруз», проект которой был выдвинут по инициативе Азербайджана и подготовлен совместно с Афганистаном, Ираном, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном, Турцией, Албанией, Индией и Македонией. 21 марта Новруз отмечается как международный праздник, несущий идеи солидарности и мирного соседства, терпимости и взаимного уважения народов, межкультурного диалога.

История праздника берет начало в древности, его возраст ученые определяют в пределах от 3.700 до 5.000 лет. А означал он встречу нового года, первого дня весны.

В древнем Вавилоне этот праздник отмечался 21-го числа Нисана и продолжался 12 дней, сопровождаясь особыми обрядами и развлечениями. Многие стремились придать ему оттенок религиозности, однако великие просветители — Фирдоуси, Рудаки, Авиценна, Низами, Саади, Хафизи и другие — доказали, что он появился задолго до ислама.

В Новруз старый год передает эстафету новому, в Азербайджане по традиции в это время стреляли из пушек и винтовок. Путешественник Адам Олеари писал в 1637 году: «Астролог, определяя астрономическим прибором и солнечными часами высоту Солнца в момент соединения дня и ночи (равноденствия), объявил: «Новый год наступил». И в тот же миг прозвучали залпы орудий, с городских башен и крепостных стен послышалась музыка. Так начался праздник Весны».

Дошедший до наших дней еще со времен зороастризма, это праздник огнепоклонников, символизирующий приход весны. Справлять его начинают с конца февраля, за четыре недели до официальной даты. Каждый из четырех вторников ассоциируется со стихиями: воды, огня, воздуха и земли. Прежде всего в каждом доме насыпают в тарелку пшеницу и накрывают мокрой марлей, чтобы она проросла. Первые зеленые всходы — вестники весны.

В конце февраля реки становятся полноводными, и потому в первый вторник жгут костры, приветствуя воду. Перепрыгнуть в новый год через ручей, значит, смыть прошлогодние грехи. Также в последнюю ночь уходящего года перед сном все обливают друг друга водой.

Следующий вторник — приветствие огня, потому что именно в первый вторник марта солнце греет по-весеннему жарко. Азербайджан, как страна огней, имеет богатые традиции, связанные с огнем, ведь это признак очищения. Повсюду во дворах зажигают костры, соревнуясь, чей выше и ярче пылает. Вокруг них танцуют, поют песни, и все независимо от возраста и пола должны перепрыгнуть через огонь семь раз, произнося при этом: «Моя желтизна тебе, твоя краснота — мне». Огонь никогда не тушится водой. После того как он сам погаснет, парни и девушки собирают золу и выбрасывают подальше от дома. Это означает, что удаляются все неудачи.

В третий вторник оживают ветры. В этот день девушки гадают на суженого или пытаются узнать, каким будет год. Например, можно подслушать разговоры у соседей: если ругань — год будет неудачным, если смех и радость — хорошим.

Четвертый вторник — встреча земли. Пшеница в каждом доме уже дала высокие зеленые всходы, женщины принимаются готовить сладости и сухофрукты, красить яйца, покупают орехи и конфеты к празднику.

У азербайджанцев на праздничном столе должно быть семь блюд, начинающихся на букву «с», а также сумах (сушеный барбарис), уксус, молоко, сэмэни (сладкая похлебка из пшеничного солода с мукой), сябзи (зелень)... Кроме этого, на стол ставятся зеркало и свечи, перед зеркалом — крашеные яйца. Свеча означает огонь, свет, который оберегает людей от сглаза, зеркало символизирует ясность, прояснение.

По традиции в первый день праздника все должны быть дома. В народе говорят: «Если в первый день Новруза не будешь дома, то семь лет тебе его не видать». В давние времена, как правило, наружные двери не запирались, а в доме в первый день Новруза всю ночь горит свет (погасший огонь, отключенный свет — признаки несчастья).

Отмечая Новруз, крестьяне определяют, каким для них будет наступивший год. По традиции первый день Новруза считается весной, второй — летом, третий — осенью и четвертый — зимой. Если в первый день нет ветра и дождя, значит, год будет удачным для сельскохозяйственных работ. В остальные три дня таким же образом узнают, как пройдут лето, осень и зима.

20 и 21 марта пшеницу под названием «семени» повязывают красной лентой, готовят традиционный плов, высыпают вокруг «семени» орехи и сладости, зажигают свечи по числу членов семьи. Юноши и девушки подбрасывают шапки под двери и, затаившись, ждут, когда их наполнят сладостями. Вечером все от мала до велика собираются вокруг больших костров. В дни Новруза царит дружеская атмосфера — поссорившиеся мирятся, все угощают друг друга, собираясь за столом, и радуются приходу весны.

От имени посольства Азербайджанской Республики в Республике Беларусь хочется пожелать всем читателям счастья, благодати и поздравить словами общенационального лидера азербайджанского народа Г.Алиева: «Пусть не сохнет вода в наших реках, пусть не будут срублены наши деревья, пусть не потухнет свет в наших домах».

Латиф Гандилов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Беларуси

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