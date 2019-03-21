На астероиде Рюгу обнаружили водосодержащие минералы

На поверхности астероида Рюгу, который исследует японский космический зонд "Хаябуса-2", обнаружены водосодержащие минералы с элементами кислорода и водорода, говорится в докладе японского аэрокосмического агентства JAXA, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

Минералы удалось обнаружить при проведении спектроскопии в ближней инфракрасной области. Эта находка косвенно подтверждает теорию о том, что вода на Землю была занесена из космоса, следует из доклада.

"Считается, что астероиды класса С (темные углеродистые астероиды, близкие по спектру к каменным хондритным метеоритам, которые в свою очередь по химическому составу близки к туманности, давшей рождение Солнцу – ред.), к которым принадлежит Рюгу, являются одними из наиболее вероятных объектов, принесших на Землю воду", - говорится в докладе.

Для того чтобы понять, какова доля воды, принесенной этим типом астероидов, в воде на Земле, необходима информация о количестве столкнувшихся с Землей астероидов после ее рождения и о том, сколько воды содержится у них внутри. "Для этого необходимо понять, как меняется поведение воды в случае изменений элементов воды (метаморфизма) на астероиде – выходит ли она наружу или остается замкнутой внутри. Благодаря настоящему исследованию удалось углубить понимание этих изменений, что в конечном счете позволит выяснить происхождение воды на Земле", - сообщает JAXA.

Космический зонд "Хаябуса-2" был запущен в 2014 году. Астероид Рюгу удален от Земли на 340 миллионов километров. Его диаметр составляет около 900 метров. Ученые считают, что обнаруженные в грунте Рюгу элементы помогут раскрыть загадку происхождения на Земле воды и органических элементов.

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