На астероиде Рюгу обнаружили водосодержащие минералы

21 марта 2019 04:50 (UTC+04:00)

На поверхности астероида Рюгу, который исследует японский космический зонд "Хаябуса-2", обнаружены водосодержащие минералы с элементами кислорода и водорода, говорится в докладе японского аэрокосмического агентства JAXA, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

Минералы удалось обнаружить при проведении спектроскопии в ближней инфракрасной области. Эта находка косвенно подтверждает теорию о том, что вода на Землю была занесена из космоса, следует из доклада.

"Считается, что астероиды класса С (темные углеродистые астероиды, близкие по спектру к каменным хондритным метеоритам, которые в свою очередь по химическому составу близки к туманности, давшей рождение Солнцу – ред.), к которым принадлежит Рюгу, являются одними из наиболее вероятных объектов, принесших на Землю воду", - говорится в докладе.

Для того чтобы понять, какова доля воды, принесенной этим типом астероидов, в воде на Земле, необходима информация о количестве столкнувшихся с Землей астероидов после ее рождения и о том, сколько воды содержится у них внутри. "Для этого необходимо понять, как меняется поведение воды в случае изменений элементов воды (метаморфизма) на астероиде – выходит ли она наружу или остается замкнутой внутри. Благодаря настоящему исследованию удалось углубить понимание этих изменений, что в конечном счете позволит выяснить происхождение воды на Земле", - сообщает JAXA.

Космический зонд "Хаябуса-2" был запущен в 2014 году. Астероид Рюгу удален от Земли на 340 миллионов километров. Его диаметр составляет около 900 метров. Ученые считают, что обнаруженные в грунте Рюгу элементы помогут раскрыть загадку происхождения на Земле воды и органических элементов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Зонд НАСА раскрыл секрет рождения и родину "астероида судного дня"
В мире 20 марта 03:29
Ученые сообщают о сближении с Землей крупного астероида
Другие страны 18 марта 07:15
В NASA сообщили, что астероид Ultima Thule состоит из двух частей
В мире 3 января 04:31
На орбиту астероида Бенну вышел спутник
В мире 1 января 06:51
НАСА предупредило о приближении к Земле астероида размером с Биг Бен
В мире 29 сентября 2018 21:52
NASA сообщило о приближении к Земле крупного астероида
В мире 16 декабря 2017 00:26
Лента новостей
Си Цзиньпин приезжает с визитом в Италию
Китай 05:45
Президент Бразилии стремительно теряет популярность
Другие страны 05:31
Ученые рассказали, от чего зависит счастье
Другие страны 05:16
Палеонтологи впервые нашли останки "беременной" древней птицы
Другие страны 04:59
Мэй заявила, что испытывает огромное сожаление из-за отсрочки Brexit
Европа 04:30
В Китае начали тренировать первую клонированную полицейскую собаку
Китай 04:15
Американские астрономы открыли самую быструю "мертвую звезду" Галактики
Другие страны 03:58
Экономический ущерб от наводнения в Небраске достиг $1,4 миллиарда
США 03:56
НАСА создаст и запустит свой первый луноход в 2023 году
Другие страны 02:45