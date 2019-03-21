Президент Бразилии стремительно теряет популярность

Популярность президента Бразилии Жаира Болсонару упала на 15% с момента инаугурации 1 января 2019 года. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом свидетельствуют опубликованные в среду данные соцопроса Бразильского института изучения общественного мнения и статистики (Ibope).

Если в начале срока деятельность главы государства положительно оценивали 49% опрошенных, то на сегодняшний день количество таких людей сократилось до 34%. Как указывают исследователи, никому из предшественников Болсонару на президентском посту, начиная с 1995 года не доводилось сталкиваться с таким низким одобрением общественности по истечении неполных трех месяцев первого срока. Уровень доверия к лидеру страны также упал с 55% до 49%, говорится в исследовании.

Опрос, участниками которого стали чуть более 2 тыс. человек, проводился Ibope с 16 по 19 марта. Уровень погрешности колеблется в пределах 2%.

Жаир Болсонару представляет консервативную Социал-либеральную партию. Его мандат рассчитан на четыре года.

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