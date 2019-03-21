Bласти ЦАР и вооруженные группировки подписали соглашение о создании правительства

21 марта 2019 08:38 (UTC+04:00)

Власти Центрально-Африканской Республики (ЦАР) и представители действующих на территории страны вооруженных группировок подписали соглашение о формировании правительства. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на комиссара Африканского союза по вопросам мира и безопасности Смаила Шерги, передаёт Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я счастлив сообщить, что сегодня в штаб-квартире Африканского союза стороны пришли к согласию по формированию инклюзивного правительства в ЦАР", - приводит агентство заявление Шерги. Церемония подписания прошла в столице Эфиопии Аддис-Абебе. Отмечается, что Смаил Шерги выступал основным посредником.

24 января в суданской столице Хартуме при содействии Африканского союза и ООН стартовали переговоры между представителями правительства ЦАР и лидерами вооруженных группировок. 6 февраля представители правительства и 14 вооруженных группировок подписали мирное соглашение.

Столкновения в ЦАР между общинами христиан (около 80% населения) и мусульманского меньшинства начались в марте 2013 года. Тогда коалиция "Селека", представляющая интересы мусульман, свергла президента Франсуа Бозизе. В ответ христиане создали отряды ополчения "Антибалака". За время кризиса в ЦАР погибли несколько тысяч человек, страну охватил гуманитарный кризис.

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