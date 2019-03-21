На ядерном полигоне КНДР произошло землетрясение

21 марта 2019 08:52 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 2,8 произошло в четверг в 1 км от северокорейского ядерного полигона в уезде Пхунгери провинции Хамгён-Пукто на северо-востоке страны. Об этом сообщило Метеорологическое агентство Республики Корея.

"Подземный толчок магнитудой 2,8 зафиксирован в 04:41 [22:41 мск] в 41 км к северо-западу от города Кильчжу и примерно в 1 км от места, где проводилось последнее, шестое по счету подземное ядерное испытание на полигоне в Пхунгери", - отмечается в сообщении. По данным агентства, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

В сообщении отмечается, что колебания почвы имели природное происхождение, а не были следствием нового испытания атомной бомбы.

Последний такой взрыв был произведен в Пхунгери в сентябре 2017 года. В мае прошлого года северокорейские власти объявили о демонтаже полигона в качестве добровольной меры денуклеаризации и в присутствии иностранных журналистов взорвали имевшиеся на нем туннели и постройки.

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