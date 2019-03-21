Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до шести (Обновлено)

21 марта 2019 11:17 (UTC+04:00)

11:17 (GMT+4) Число жертв взрыва в Кабуле во время празднования Навруза возросло до 6 человек, еще 23 получили ранения. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал 1TV.

10:30 (GMT+4) Взрыв прогремел в четверг на западе Кабула во время празднования Новруза (празднование начала нового года), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило агентство "Синьхуа", взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

Как сообщил телеканал TOLOnews в своем Twitter со ссылкой на медицинских работников, в результате атаки погибли два человека, еще 14 получили ранения.

Ноуруз - праздник, знаменующий начало нового года и наступление дня весеннего равноденствия. Ежегодно его отмечают в среднем порядка 300 млн человек в различных странах Средней Азии, Ближнего Востока, Кавказа и Балкан.

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