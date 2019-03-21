В Тиране произошли столкновения протестующих с полицией

21 марта 2019 18:21 (UTC+04:00)

Участники массового протеста против правительства Албании вступили в столкновение с полицией перед зданием парламента в Тиране Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости, передают албанские СМИ.

Полиция Албании ранее возбудила уголовные дела против 33 человек в связи с агрессивными действиями в ходе антиправительственного протеста, прошедшего в столице страны 16 марта. В четверг в Тиране начался новый массовый протест. Полиция пытается сдерживать толпу, требующую отставки премьера и лидера правящей Социалистической партии (СП) Эди Рамы, которая пробивается к зданию парламента.

"Пришло время войти в парламент и выгнать оттуда всех, кто обворовал албанцев. Гражданами являются те, кто решил продолжать протесты. Мы не ведем переговоров с бандитами, так же, как США не ведут переговоров с террористами", - цитирует Albanian Daily News члена оппозиционной Демократической партии Клевича Баллиу.

Часть демонстрантов несколько раз пытались прорвать кордон полиции, забрасывая полицейских фаерами и разными предметами. Полиция надела маски и готова применить слезоточивый газ, к месту столкновения подведен водомет.

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