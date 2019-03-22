Взрыв на шахте в Колумбии унес жизни девяти человек

22 марта 2019 05:44 (UTC+04:00)

По меньшей мере девять человек погибли и пятеро получили ранения в результате взрыва, который произошел в шахте на западе Колумбии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в четверг сообщила газета Tiempo.

По ее данным, инцидент произошел в четверг днем в деревне Лас-Хунтас [западный департамент Валье-дель-Каука]. Взрыв прогремел в шахте, которая нелегально используется для добычи золота. Девять человек погибли на месте, пятеро раненых, в том числе несовершеннолетний, доставлены в ближайшие больницы.

Власти региона начали расследование. По предварительным данным, причиной произошедшего могло стать неосторожное обращение со взрывчаткой.

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