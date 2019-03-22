В аэропорту Токио столкнулись два грузовых самолета

Грузовой Boeing 767 японской авиакомпании Air Japan столкнулся в токийском международном аэропорту Нарита с самолетом McDonnell Douglas MD-11 международной почтовой службы FedEx. Никто не пострадал, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства Kyodo, оба самолета вылетали в Шанхай и столкнулись хвостовыми частями.

У Boeing 767 повреждено хвостовое оперение. У самолета FedEx - один из двигателей.

В результате инцидента на время была закрыта одна из взлетно-посадочных полос аэропорта.

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