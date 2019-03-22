В Индии спасли мужчину, который провел 62 часа под обломками здания

22 марта 2019 13:49 (UTC+04:00)

Спасатели в Индии успешно освободили мужчину из-под обломков обрушившегося здания, где он провел 62 часа, сообщает телеканал NDTV, передает Trend со ссылкой РИА Новости.

Обрушение произошло в городе Дхарвад в штате Карнатака ранее на этой неделе. По последним данным, число погибших возросло до 15 человек. Кроме того, в результате инцидента пострадали 55 человек.

На видео, показанном телеканалом, спасатели ведут мужчину в зеленой рубашке среди развалин здания. Сообщается, что он находился под завалом 62 часа.

Телеканал уточняет, что всего на данный момент удалось спасти 64 человека, еще от четырех до шести человек по-прежнему находятся под завалами. Спасательная операция продолжается. В ней принимают участие Национальные силы реагирования на стихийные бедствия (NDRF), пожарные бригады, а также службы экстренной помощи.

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