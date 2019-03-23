Второй раунд межафганской конференции пройдет 14-15 апреля в Дохе

23 марта 2019 02:42 (UTC+04:00)

Второй раунд межафганской конференции пройдет в Дохе 14-15 апреля, рассказал журналистам спецпредставитель президента РФ по Афганистану, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Ранее Кабулов принял участие в переговорах в трехстороннем формате со спецпредставителем США по афганскому примирению Залмаем Халилзадом, а также спецпосланником Китая Дэн Сицзюнем. Встреча состоялась 21-22 марта в Вашингтоне.

"Партнеры, прежде всего американские, дали высокую оценку состоявшейся в начале февраля в Москве широкой межафганской встречи, второй раунд которой состоится 14-15 апреля в Дохе. Они оценили, что вот такой широкий афганский диалог закладывает серьезную основу для достижения общеафганского компромисса, который должен привести к прекращению войны и кровопролития в Афганистане", - сообщил высокопоставленный дипломат.

При этом, по его словам, остается вопрос, как добиться согласия талибов на то, чтобы "афганская делегация состояла не только из представителей главным образом афганских оппозиционных лидеров, но и включала представителей афганского правительства". "Это непростой вопрос. У движения талибов есть свои серьезные оговорки. Но мы понимаем, что это было бы необходимым", - отметил Кабулов.

Конференция афганских политиков по урегулированию в стране прошла 5-6 февраля в Москве. В ней участвовали представители различных афганских партий и движений, в том числе "Талибана".

Переговоры с представителями Афганистана ведут и власти США, которые ранее сообщили о "значительном прогрессе" на переговорах между американскими представителями и талибами. В частности, ранее Халилзад объявил о выработке черновика соглашения с талибами, которое предполагает вывод всех иностранных войск из Афганистана в обмен на гарантии со стороны талибов в борьбе с терроризмом.

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