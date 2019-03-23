Президент Колумбии: Новая организация стран Южной Америки защитит демократию в регионе

Президент Колумбии Иван Дуке выразил надежду на то, что новая интеграционная организация "Форум для развития Южной Америки" (ПРОСУР) поможет защитить демократию и рыночную экономику в регионе, передаёт Trend со ссылкой на ТАСС.

"Новый процесс интеграции - это большой шаг вперед для региона. Эта интеграция, направленная на защиту демократии и рыночной экономики", - написал он в пятницу в Twitter.

Дуке отметил, что новый альянс "выражает желание создать и укрепить региональное пространство для координации и сотрудничества без каких-либо исключений". "Мы стремимся к более эффективной интеграции, которая позволяет нам содействовать росту, прогрессу и развитию стран Южной Америки", - подчеркнул он.

В пятницу представители восьми стран Южной Америки заключили соглашение о создании ПРОСУР. В подписании документа приняли участие президенты Аргентины, Бразилии, Колумбии, Парагвая, Перу, Чили и Эквадора, а также посол Гайаны.

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