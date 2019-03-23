Губернатор афганской провинции ранен в результате взрывов на стадионе (Обновлено)

23 марта 2019 11:56 (UTC+04:00)

Губернатор провинции и несколько местных чиновников пострадали в результате двух взрывов на стадионе в городе Лашкаргах в афганской провинции Гильменд, сообщает телеканал Ariana News со ссылкой на местные власти, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Взрывы прогремели во время празднования национального Дня фермера.

Как сообщает телеканал, по меньшей мере один полицейский был убит, а губернатор провинции Гильменд, начальник департамента информации и культуры, начальник совета провинции и его заместитель, а также военный чиновник получили ранения в результате взрывов.

По различным данным, от трех до семи человек погибли, более десяти человек получили ранения в результате взрывов.

Агентство Пажвак со ссылкой на очевидца сообщает о семи погибших. Телеканал Tolo News со ссылкой на источники сообщает, что не менее 16 человек были ранены во время взрыва, среди них - сотрудники безопасности и местные чиновники. Агентство Khaama Press сообщало о четырех погибших.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за взрывы.

11:25 (GMT+4) По предварительным данным, по меньшей мере четыре человека погибли и еще десять получили ранения в результате двух взрывов на стадионе в городе Лашкаргах в афганской провинции Гильменд, передает агентство Khaama Press, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Взрывы прогремели во время празднования национального Дня фермера.

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