"Талибан" взял на себя ответственность за взрывы на стадионе в Афганистане

23 марта 2019 13:27 (UTC+04:00)

Движение "Талибан" взяло на себя ответственность за взрывы на стадионе в афганской провинции Гильменд, сообщает телеканал 1TV, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Два взрыва прогремели на стадионе в городе Лашкаргах в афганской провинции Гильменд в субботу утром. На стадионе проходило празднование национального Дня фермера. По последним данным МВД Афганистана, не менее трех человек погибли и 31 получил ранения.

Губернатор афганской провинции Гильменд присутствовал на праздновании, но не пострадал, однако многие местные чиновники получили ранения. Также офис губернатора подтвердил, что в результате взрывов погиб глава Управления экономики провинции Мохаммад Хан Насрат.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Губернатор афганской провинции ранен в результате взрывов на стадионе (Обновлено)
Другие страны 11:56
В афганской провинции Гильменд произошел взрыв
Другие страны 10:25
Второй раунд межафганской конференции пройдет 14-15 апреля в Дохе
Другие страны 02:42
Число погибших при взрыве на химзаводе в Китае увеличилось до 62 человек (Обновлено)
Китай 22 марта 20:14
Си Цзиньпин потребовал бросить все усилия на спасение людей после взрыва
Китай 22 марта 10:08
Около 640 пострадавших доставили в больницы Китая после взрыва на химзаводе
Китай 22 марта 07:11
Лента новостей
Солдаты в одной из воинских частей Армении пытались устроить бунт
Армения 14:23
Мужчина в Ереване получил разрешение на оружие и в тот же день застрелился
Армения 14:15
Zenith Energy: Существует больше возможностей для увеличения нефтедобычи на суше Азербайджана
Энергетика 14:02
Эрдоган отправится с визитом в Россию 8 апреля
Турция 14:02
В Азербайджане есть возможности для более широкого использования солнечной энергии - министерство
Общество 13:53
На одной из дорог в Баку будет ограничено автомобильное движение
Общество 13:38
В Баку состоялась церемония награждения "Мой Новруз" (ФОТО)
Культура 13:37
Российская авиакомпания запускает новые рейсы в Азербайджан
Бизнес 13:36
В результате ДТП в Баку четверо пострадавших (ВИДЕО)
Происшествия 13:31