В Венесуэле заявили, что дефицит лекарств превысил 85%

Острая нехватка необходимых лекарств и медицинских расходных материалов наблюдается в Венесуэле. С таким утверждением выступил в субботу исполнительный секретарь Федерации работников сферы здравоохранения Пабло Самбрано, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Дефицит лекарств превышает 85%, а расходных материалов - 90%, отмечен значительный износ инфраструктуры, - цитирует Самбрано газета El Nacional. - Нет томографов, негде проводить соответствующие исследования". По мнению представителя профсоюза, в Венесуэле более нет возможности получить бесплатное медицинское обслуживание. "Любому, кого привозят на скорой, обязательно нужно иметь при себе деньги", - добавил Самбрано.

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