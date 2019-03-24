В Таиланде началось голосование на парламентских выборах

24 марта 2019 05:18 (UTC+04:00)

Голосование на первых с 2011 года парламентских выборах началось в воскресенье в Таиланде, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Избирательные участки будут работать до 17:00 по местному времени.

Четырьмя основными партиями, среди которых может быть распределена большая часть голосов, являются "Народная государственная сила" ("Пхаланг прачарат") с генералом Праютом Чан-Очей в качестве кандидата в премьеры, Демократическая партия ("Прачитипат") c Абхиситом Ветчачивом, "Для тайцев" с Сударат Кеюрапхан и Партия будущего с Тханатхорном Чунгрунгреангкитом. Более 2,8 тыс. кандидатов по партийным спискам были допущены избиркомом до голосования, 68 претендентов от 44 партий поборются за пост премьер-министра.

Правом голоса в Таиланде обладают порядка 51,4 млн человек (население королевства 69 млн человек).

В Таиланде в мае 2014 года произошел военный переворот, который стал ответом армии на многомесячные политические протесты в Бангкоке. В результате путча к власти пришел генерал Прают Чан-Оча, ставший премьер-министром королевства. Он обещал провести парламентские выборы и вернуть страну на путь демократии после завершения начатых им масштабных политических реформ.

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