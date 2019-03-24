Премьер-министр Таиланда проголосовал на парламентских выборах

24 марта 2019 07:33 (UTC+04:00)

Действующий премьер-министр Таиланда, генерал Прают Чан-Оча проголосовал в воскресенье на первых после военного переворота 2014 года парламентских выборах. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета Bangkok Post.

Вместе с тем избиратели по всей стране начали выстраиваться в очереди за несколько часов до открытия участков для голосования. В избирательной комиссии подтвердили, что планируют опубликовать первые неофициальные результаты выборов к 20:00 по местному времени. Кроме того, комиссия ожидает явку не менее 80%. На выборах 2011 года она составила 75%.

Также стало известно, что Евросоюз не направил миссию по наблюдению за выборами, поскольку ему не было предоставлено достаточно времени для ее подготовки. Bangkok Post отмечает, что иностранные наблюдатели состоят из двух групп - приглашенной избирательной комиссией и запросившей доступ у избиркома.

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