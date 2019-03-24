В космос запустили рой из 100 миниатюрных спутников

24 марта 2019 13:30 (UTC+04:00)

Более 100 миниатюрных спутников Sprite массой 5 граммов каждый запущены в космосе с борта американского космического аппарата KickSat 2, сообщил его разработчик Зак Манчестер, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Сам спутник KickSat 2, созданный в Корнеллском университете, был выведен на орбиту в феврале с борта грузового корабля Cygnus после отстыковки от МКС. Внутри него находились 104 миниатюрных спутника Sprite в виде чипа - пластины размером 3,5 на 3,5 сантиметров и массой 5 граммов с радиопередатчиком. Первая попытка запуска 104 спутников Sprite с борта аппарата KickSat 1 в 2014 году была неудачной.

Миниатюрные спутники в будущем смогут использоваться для решения научных задач.

Манчестер на своей странице в Twitter сообщил, что команда на запуск роя из 104 миниатюрных спутников Sprite была выдана с Земли 19 марта, и попросил радиолюбителей по всему миру информировать его о приёме сигналов с них. Позже астроном Сес Басса подтвердил поступление сигналов со спутников.

Манчестер также отметил, что радиолюбителям стоит поторопиться услышать сигналы, так как миниатюрные спутники быстро снижаются и вскоре сгорят в атмосфере.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Легендарный сын Земли азербайджанских детей (ФОТО)
Культура 13 марта 10:23
Китай потребовал от США отказаться от собственнических взглядов на космос
Китай 12 февраля 12:39
Индия намерена расширять сотрудничество с Россией и Францией в космосе
Другие страны 18 января 17:10
США рассматривают возможность выведения элементов систем ПРО в космос
США 17 января 15:55
Ученые США рассматривают возможность отправки в дальний космос зонда на 145 млрд км
США 12 января 14:56
МИД Китая выступил против милитаризации космоса
Китай 19 декабря 2018 12:26
Лента новостей
Около 600 раненых госпитализировали из-за ЧП на химзаводе в Китае
Китай 14:38
Норвежский паром, потерявший ход, буксируют к берегу - СМИ
Европа 14:34
Министр обороны Азербайджана совершит рабочий визит в США
Общество 14:07
Новые кадровые назначения в Казахстане
Казахстан 13:26
В Шамкире в четырехкомнатном доме произошел пожар
Происшествия 13:01
В Ясамальском районе Баку сгорел "ВАЗ"
Происшествия 12:55
Британские министры обратятся к Терезе Мэй с требованием уйти с поста
Европа 12:30
Азербайджан и Парагвай отменили визовый режим для ряда лиц (ФОТО)
Политика 12:11
С лайнера у берегов Норвегии эвакуировали более 370 человек
Европа 12:01