При атаке талибов в Афганистане погибли 10 военнослужащих

Десять афганских военнослужащих погибли, 13 получили ранения в результате атак боевиков радикального движения "Талибан" на посты в районе Сангин провинции Гильменд на юге страны. Об этом сообщает в воскресенье телеканал 1TV со ссылкой на официального представителя министерства обороны Афганистана Каиса Мангала, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным телеканала, талибы начали атаки в субботу. Официальный представитель губернатора провинции Омар Звак сообщил телеканалу, что талибы также понесли потери в своих рядах в результате авиаударов и боестолкновений.

В субботу, как сообщал 1TV, два взрыва произошли на стадионе в городе Лашкаргах (административный центр провинции Гильменд), где проходило празднование Дня фермера. В результате случившегося погибли три человека, еще 23 пострадали. Ответственность за случившееся взяло на себя движение "Талибан".

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