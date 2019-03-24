Избирком Таиланда объявит предварительные результаты парламентских выборов 25 марта

Избирательная комиссия Таиланда перенесла время объявления предварительные результатов первых за семь лет парламентских выборов с 10:00 по местному времени (07:00) на 14:00 (11:00). Об этом в воскресенье сообщили в избиркоме.

"Завтра [в 14:00] будут объявлены результаты 95% подсчитанных голосов", - отметили в комиссии и подчеркнули, что окончательные данные будут озвучены 9 мая.

Ранее в воскресенье председатель избиркома Иттхипорн Бунпраконг сообщил журналистам, что пресс-конференция, на которой будут объявлены результаты выборов, состоится 25 марта в 10:00. Он также рассказал, что явка составила порядка 66%, что ниже, чем во время выборов 2011 года - 75%.

В связи с переносом объявления результатов Партия будущего отменила свою пресс-конференцию, запланированную на 22:00 (19:00).

Ранее в воскресенье по всему Таиланду состоялись первые после военного переворота 2014 года парламентские выборы. Более 2,8 тыс. кандидатов по партийным спискам были допущены избиркомом до голосования, 68 претендентов от 44 партий поборолись за пост премьер-министра. Правом голоса в королевстве обладают порядка 51,4 млн человек. В стране работали 92 тыс. 320 избирательных участков.

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