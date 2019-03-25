Гондурас объявил о создании дипломатической миссии своей страны в Иерусалиме

Гондурас откроет представительство по торговле и сотрудничеству с Израилем в Иерусалиме как часть своей дипломатической миссии в этой стране. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом объявил президент центральноамериканской республики Хуан Орландо Эрнандес, совершающий рабочий визит в Вашингтон.

"Сегодня я участвовал в конференции Американо-израильского комитета по общественным отношениям (AIPAC) и в качестве первого шага объявил о том, что Гондурас немедленно откроет представительство по торговле и сотрудничеству в Иерусалиме, - написал Эрнандес в своем Twitter. - Оно станет расширением нашего посольства в этой стране".

В конце декабря 2017 года о переносе посольства своей страны в Израиле в Иерусалим из Тель-Авива сообщил президент граничащей с Гондурасом Гватемалы Джимми Моралес.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. В свою очередь, палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.

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