Число заразившихся вирусом Эбола в ДР Конго превысило 1 тыс. человек

Число жителей Демократической Республики Конго (ДРК), заразившихся вирусом Эбола с конца июля 2018 года, превысило 1 тыс. человек, около 630 из них умерли. Как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости об этом сообщило министерство здравоохранения страны в своем Twitter.

"Ситуация на воскресенье, 24 марта 2019 года: всего 1009 случаев [заболевания], в том числе 944 подтвержденных и 65 вероятных", - отмечается в сообщении. Умерли 629 человек, 321 выздоровели, расследуются 240 подозрительных случая. В течение суток 24 марта были выявлены 10 заболевших и 4 умерших от болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ). С 8 августа вакцинацию прошли 91 286 человек.

Риск распространения эпидемии на другие районы ДРК и соседние страны Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расценивает на настоящий момент как "очень высокий", а риск глобального распространения как "низкий". Борьбу с Эболой в ДРК ведут более 700 сотрудников ВОЗ. Их работу осложняет напряженная обстановка в сфере безопасности, в частности нападения вооруженных групп на лечебные центра, а также нежелание части населения участвовать в противовирусных мероприятиях. Тем не менее, как сообщила в субботу пресс-служба ВОЗ, более 90% жителей "дают согласие на вакцинацию и последующий мониторинг".

Как заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, "затронутые конфликтом общины пострадали". "Их страх перед насилием сейчас усилен страхом перед Эболой. Участие общин [в борьбе с болезнью] требует времени, и быстрого решения нет. Но мы учимся и адаптируемся к меняющейся обстановке каждый день", - подчеркнул он.

Эбола передается людям от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются внезапная лихорадка, мышечные боли, головная боль и боль в горле. За этим следуют рвота, диарея, сыпь, нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях - внутренние и внешние кровотечения.

Нынешняя вспышка БВВЭ в ДРК уже 10-я. 28 июля органы здравоохранения провинции Северное Киву проинформировали министерство здравоохранения страны о вызвавших подозрения заболеваниях и смертях в районе Мангина. Дальнейшие исследования подтвердили, что речь идет об особо опасном заирском штамме вируса. В ходе прежних эпидемий БВВЭ отмечалась летальность от 25% до 90%.

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