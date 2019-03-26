Афганистан отзывает посла из Исламабада из-за заявлений премьера Пакистана

26 марта 2019 21:23 (UTC+04:00)

МИД Афганистана отзывает для консультаций посла из Исламабада в связи с заявлением пакистанского премьер-министра Имрана Хана, которое в Кабуле сочли вмешательством во внутренние дела страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Имран Хан заявил, что правительство Афганистана создает препятствия для мирных переговоров с движением "Талибан" и посоветовал создать временные органы власти для выхода из тупика.

Также в МИД Афганистана был вызван заместитель посла Пакистана. "МИД решительно возражает против недавних необдуманных заявлений пакистанского премьера относительно мирного процесса и создания переходного правительства", - говорится в заявлении афганского внешнеполитического ведомства.

МИД отмечает, что данные ремарки являются очевидным примером политики вмешательства Пакистана и его неуважения к национальному суверенитету Афганистана.

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