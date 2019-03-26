Гафур Рахимов покинул пост главы Международной ассоциации бокса

Узбекистанец Гафур Рахимов покинул пост президента Международной ассоциации бокса (AIBA). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила пресс-служба организации.

Ранее сообщалось, что Рахимов временно сложил полномочия главы AIBA. На заседании исполкома AIBA, которое прошло в формате телеконференции, была принята его отставка. "Исполком AIBA хотел бы выразить свою огромную признательность Рахимову за его приверженность боксу, за его усилия изменить организацию во время пребывания его в должности президента AIBA", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что несколько членов исполкома AIBA выдвинули кандидатуру главы Африканской конфедерации бокса Мохамеда Мустасана на должность временного президента AIBA, который согласился временно возглавить организацию. Согласно регламенту AIBA, исполкому ассоциации в течение ближайших дней будет предложено официально назначить Мустасана на должность временного президента AIBA. Сообщается, что процесс будет завершен до начала апреля.

Рахимов стал исполняющим обязанности главы AIBA 28 января 2018 года. Ранее он возглавлял Азиатскую конфедерацию бокса, а также занимал пост вице-президента Международной ассоциации бокса. 3 ноября на конгрессе AIBA в Москве Рахимов был избран президентом AIBA на постоянной основе.

30 ноября прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) заморозил планы по проведению боксерского турнира на Играх 2020 года в Токио. Решение было принято после начала расследования в отношении AIBA. МОК отмечал, что сферы финансов, управления и этики организации вызывают вопросы, в частности, назначение Рахимова на пост главы AIBA, поскольку функционер находится под санкциями Министерства финансов США и подозревается в связях с международной преступной сетью.

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