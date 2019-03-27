Boeing продолжит работать с Ethiopian Airlines после авиакатастрофы

Корпорация Boeing намерена продолжить сотрудничество с авиакомпанией Ethiopian Airlines после мартовского крушения лайнера Boeing 737 MAX в Эфиопии, говорится в заявлении генерального директора Boeing Денниса Мюленбурга, опубликованном на сайте корпорации, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы все благодарим Ethiopian Airlines за их самоотдачу и разделяем их решимость сделать все возможное для того, чтобы создать еще более надежную систему авиаперевозок", - говорится в заявлении главы Boeing, которое последовало в ответ на заявление главы Ethiopian Airlines Тевольде Гебремариама.

"Мы все опечалены, и мы учимся на этом опыте. Мы стояли плечом к плечу с командой Ethiopian Airlines, скорбя и выражая соболезнования семьям, друзьям и общинам (погибших - ред.) пассажиров и членов экипажа", - отметил глава Boeing.

Ранее глава Ethiopian Airlines Тевольде Гебремариам заявил, что авиакомпания "полна решимости работать с Boeing и другими и использовать трагедию (произошедшую в марте в Эфиопии - ред.), чтобы сделать небо более безопасным для мира". Он добавил, что несмотря на это, компания поддерживает решение многих стран приостановить эксплуатацию Boeing 737 MAX.

Утром 10 марта самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Это вторая катастрофа с самолетами данной модели за пять месяцев, 29 октября 2018 года разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air.

После катастрофы порядка 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX 8 и многие авиакомпании. Американский концерн Boeing, несмотря на заявления о безопасности 737 MAX, все же рекомендовал федеральному авиационному управлению США (FAA) остановить полеты всех самолетов данной модели.

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