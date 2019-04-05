На юге Египта обнаружили гробницу эпохи Птолемеев

5 апреля 2019 22:15 (UTC+04:00)

Гробница эпохи Птолемеев (IV-I века до н.э.) с хорошо сохранившимися настенными росписями и нетронутыми многочисленными мумиями животных обнаружена в провинции Сохаг на юге Египта. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в пятницу египетское министерство по делам древностей.

"Это одна из самых удивительных находок в этом районе", - рассказал журналистам генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта Мустафа Вазири. По его словам, прекрасно сохранившиеся настенные росписи со сценами из жизни богов даже спустя два тысячелетия не утратили яркости красок.

Уходящая под землю гробница с многочисленными внутренними помещениями, по словам специалистов, принадлежала высокопоставленному чиновнику той эпохи по имени Туту. Предположительно, его мумия была обнаружена в одном из склепов. В гробнице установлено два саркофага, и, как считают ученые, второй предназначался для его супруги. Но склеп был пуст, других человеческих мумий в захоронении не найдено.

Кроме того, археологи нашли "беспрецедентную" коллекцию мумий мышей, соколов и кошек - более 50 экземпляров.

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