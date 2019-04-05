Армия Хафтара взяла под контроль аэропорт Триполи

Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара взяла под контроль аэропорт Триполи, сообщил РИА Новости источник, близкий к командованию, передает Trend.

Собеседник агентства уточнил, что в окрестностях продолжаются бои.

Международный аэропорт Триполи находится в 34 километрах от столицы. Он не действует с 2014 года. Тогда в результате боев здание частично сгорело, взлетную полосу повредили снаряды. Сейчас функции столичной воздушной гавани выполняет военный аэродром Митига.

Официальный представитель армии Ахмед аль-Мисмари сообщил в пятницу, что войска наступают на Триполи по нескольким направлениям, однако в саму столицу еще не вошли.

Он отметил, что не может назвать дату окончания операции, учитывая условия, в которых она проходит, но подтвердил, что войска выполнят все поставленные задачи.

Накануне маршал Хафтар приказал своим силам начать наступление на Триполи, чтобы освободить город от террористов.

СМИ сообщили, что подразделения установили контроль над городами Гарьян и Сурман к югу от столицы.

В свою очередь, глава правительства нацсогласия в Триполи Файез Саррадж отдал приказ в случае необходимости применять силу.

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