ДТП с автобусом в Нигерии: 19 погибших, 38 раненых

6 апреля 2019 18:35 (UTC+04:00)

По меньшей мере 19 человек погибли, 38 получили ранения в ДТП в штате Кацина на севере Нигерии, когда водитель автобуса не справился с управлением, сообщает газета Nation со ссылкой на службу дорожной безопасности, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Представитель службы дорожной безопасности сообщил, что инцидент произошел в пятницу утром на дороге в районе города Фаскари. Перегруженный автобус Mitsubishi с 57 пассажирами перевернулся, когда водитель превысил скорость и не справился с управлением. Некоторые из пассажиров скончались на месте, пострадавшие были доставлены в больницу.

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