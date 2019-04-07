Правительство Бразилии не видит оснований для ограничения инвестиционной деятельности Huawei

Правительство Бразилии не видит оснований для ограничения инвестиционной деятельности китайской телекоммуникационной компании Huawei. Об этом в интервью газете Folha de San Paulo заявил в субботу вице-президент Бразилии Антониу Гамилтон Моурау, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В настоящий момент каких-либо ограничений нет", - сказал он. "Идет борьба за [рынок технологии] 5G... [в которой] безопасность - всего лишь предлог", - пояснил позицию бразильского правительства Моурау перед своим визитом в США.

По его словам, Бразилиа не разделяет озабоченность Вашингтона по поводу того, что Huawei якобы может предоставлять властям Китая секретную информацию. "Их [США] реалии значительно опережают нашу [бразильскую] действительность, а у нас свои интересы", - сказал Моурау в ответ на вопрос о том, чью сторону в этом споре занимает Бразилия. Он подчеркнул, что КНР в Бразилии рассматривают в качестве "стратегического партнера, а не стратегической угрозы".

По данным газеты The Wall Street Journal, в настоящее время лидирующим в мире поставщиком технологий, поддерживающих мобильную связь пятого поколения (5G), является Huawei. Компания оказалась под угрозой экономических санкций после того, как США и Австралия обвинили ее в техническом шпионаже и сборе секретных данных с помощью своего оборудования. Государственный секретарь Майкл Помпео утверждал, что "использование китайских технологий увеличивает риски" и настоятельно советовал отказаться от закупок оборудования Huawei.

5G - пятое поколение технологий передачи данных, предусматривающее гораздо большую по сравнению с четвертым поколением (4G) пропускную способность. Ранее о начале разработок еще более скоростной сети 6G сообщил министр промышленности и информатизации Китая Мяо Вэй.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.